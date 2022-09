Acquedotto pugliese: bonus idrico per famiglie a basso reddito

Ecco come avere il bonus idrico. Il tutto nasce da una iniziativa dell’Acquedotto Pugliese per venire incontro agli utenti a basso reddito.

Insomma si tratta di sconti sulla bolletta dell'acqua o somme erogate direttamente tramite bonifico ai condomini. Sono queste le modalità con cui sarà versato il bonus sociale idrico 2022, da AqP ai nuclei familiari in condizioni di disagio.

Cosa fare. Per beneficiare del bonus non serve compilare alcuna domanda: è sufficiente che ogni anno il cittadino richieda all’Inps l’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) o la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. I dati dei beneficiari sono automaticamente trasmessi dall’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) ad Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e da questi ad Acquedotto Pugliese che provvede alla erogazione del beneficio economico. I requisiti previsti per poter accedere al bonus sono collegati al reddito dei richiedenti: si potrà ricevere lo sconto sulla bolletta dell'acqua con un Isee non superiore a 8.265,00 euro, con Isee non superiore a 20.000,00 euro e almeno 4 figli a carico, beneficiando di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. L’erogazione agli aventi diritto del bonus sociale idrico cambia in relazione alla tipologia di utenza, diretta o indiretta. Tutti i chiarimenti sono visionabili sul sito di AqP.

