Travolge sub con la motovedetta in Salento: indagato un finanziere

E’ stato iscritto nel registro degli indagati il finanziere che mercoledì scorso era alla guida di una motovedetta che ha travolto un sub al largo di Capilungo, marina di Alliste, in provincia di Lecce. Il pescatore subacqueo, un 28enne residente a Vicenza, è ricoverato in terapia intensiva al Dea di Lecce dove è stato trasportato dopo essere stato soccorso dagli stessi finanzieri. La prognosi è riservata.

Il finanziere è accusato di lesioni personali gravissime. Si tratta di un atto dovuto alla luce degli accertamenti tecnici disposti dalla pm Francesca Miglietta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sub si trovava in acqua sprovvisto del galleggiante di segnalazione e il finanziere alla guida della motovedetta, impegnato in alcuni rilievi con i tecnici dell’Agenzia regionale per l’ambiente, si sarebbe accorto solo all'ultimo della sua presenza scorgendo tra i riflessi del mare una pinna. Ha cercato con una manovra di evitarlo senza però riuscirci.

