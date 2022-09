Sub disperso in Salento, ricerche in corso ma poche speranze

Si assottigliano le speranze di ritrovare in vita un 71enne bresciano residente a Trani, disperso nel Salento durante una battuta di pesca subacquea in solitaria.

Si era immerso la mattina dell'8 settembre, ma non è più riaffiorato e la Guardia costiera ha ritrovato nelle acque di San Cataldo, in provincia di Lecce, il fucile e la boa di segnalazione ma dell'uomo nessuna traccia. A dare allarme era stata la moglie, non avendolo più visto tornare a riva. All'opera i sommozzatori dei vigili del fuoco, motovedette ed un elicottero. Le ricerche proseguiranno anche nella giornata odierna.

