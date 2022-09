Rapina e ricettazione, beni confiscati all'imprenditore andriese Antonio Agresti

I carabinieri di Andria hanno confiscato beni nei confronti di Antonio Agresti, 51 anni, attualmente in carcere a Foggia, a seguito di apposito decreto della Cassazione, pronunciatasi su appello proposto dal recluso, condannato in via definitiva a 20 anni per i reati di rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto di armi da guerra e tentato omicidio, in relazione all’assalto di due furgoni portavalori avvenuto nel 2013 in Lombardia. Ed ancora 7 anni per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle rapine con sequestro di persona, commesse nei confronti di autotrasportatori nel 2021, detenendo illecitamente armi e munizioni.

Ed Agresti, che dichiarava redditi al limite della soglia di sopravvivenza, aveva invece accumulato un patrimonio considerato assolutamente sproporzionato rispetto a quanto dichiarato.

La confisca odierna ha interessato una villa di lusso completa di arredi, impianti tecnologici e suppellettili di pregio, tre appezzamenti di terreno, un'autovettura ed un motociclo, del valore complessivo stimato di circa un milione e mezzo di euro.

