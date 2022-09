Aggredirono ristoratore nel Barese, daspo urbano per 7 minori

Il provvedimento del daspo urbano e' stato disposto nei confronti dei sette minorenni ritenuti responsabili dell'aggressione a un ristoratore di Bitonto (nel Barese) e ai suoi famigliari la sera del 14 agosto scorso. Il Dacur adottato dal questore di BARI prescrive che per sei mesi, dalle 12 alle 3, i sette minorenni non potranno accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento nel centro storico di Bitonto. In particolare i destinatari del daspo urbano non potranno frequentare i locali nel perimetro compreso tra via Matteotti, via De Ildaris, via Magenta, via Solferino, via Castel Fidardo, via Galilei, via Alessandro Volta, piazza Marconi e piazza Moro, e non potranno stazionare nelle immediate vicinanze dei medesimi esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento. "Le misure - spiega la questura in una nota - mirano alla vivibilita', al decoro delle aree urbane, perseguendo l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, nonche' la prevenzione della criminalita', con particolare riguardo a quella di tipo predatorio". Stando alle indagini sull'aggressione, affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura per i Minorenni, il gruppo di minorenni, tra i quali alcune ragazze, avrebbero aggredito il titolare di una norcineria che poco prima li aveva rimproverati con veemenza perche' con i loro schiamazzi importunavano i clienti del locale. In risposta al rimprovero, il gruppo avrebbe accerchiato il ristoratore aggredendolo con schiaffi e calci e danneggiando alcune suppellettili del locale e inveendo poi anche contro alcuni famigliari.

