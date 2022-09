Lecce, incendiata un'auto: indagini per rintracciare i responsabili

Notte di fuoco a Lecce dove ignoti hanno appiccato le fiamme a un’auto parcheggiata: è la cronaca dell’ennesimo rogo, nel Salento, che interessa un veicolo. Questa volta è accaduto in via Alberto Sordi, nella zona del complesso Agave, dove una Fiat 500, di proprietà di D.L., una 46enne del posto, è stata presa di mira da alcuni soggetti non identificati: l’incendio ha interessato la parte anteriore del veicolo, senza intaccare altri mezzi che si trovavano nelle vicinanze.

Sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo dell’accaduto anche una volante della polizia che ha avviato le indagini, rinvenendo nelle vicinanze una bottiglietta con residui di liquido infiammabile: un elemento che attesta la natura dolosa dell’episodio. Approfondimenti in corso per risalire ai responsabili.

