Incidente stradale auto-moto all'incrocio fra via Superga e via Monte d'Alba a Trani. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto insieme con il 118, sono venuti in collisione una vettura ed uno scooter guidato da un ragazzo che, per fortuna, si è rialzato dopo la caduta riportando solo qualche ferita e contusione. Illeso Il conducente del veicolo.

