Dieci anni di minacce ad agricoltori, 4 arresti nel Tarantino

Nell’arco di quasi dieci anni avevano assoggettato al loro dominio centinaia di ettari nel versante orientale della provincia di Taranto. Inoltre, avevano esercitato «un’asfissiante forza intimidatrice nei confronti di numerosi imprenditori agricoli». All’alba quattro persone, imparentate fra loro, sono state arrestate dai carabinieri nel Tarantino: tre sono in carcere e una ai domiciliari. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata a introdurre animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, all’estorsione, incendio, danneggiamento e occupazione di edificio.

Ai quattro (padre, due figli e un nipote) sono contestati anche i reati di detenzione e porto illegale di armi, furto e minaccia. Uno degli arrestati è già stato condannato per associazione mafiosa.

