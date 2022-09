Claudio Lotito nei comuni dell'alto Foggiano: "Sono qui per dare nuove possibilità di sviluppo"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha incontrato nella tarda mattinata di oggi i sindaci di Chieuti, Diego Iacono, di Casalvecchio di Puglia, Noè Andreano, di Ururi, Laura Greco, accompagnata dal vice sindaco Emiliano Plescia. Alla riunione presenti i consiglieri comunali di Chieuti, Umberto Amoroso e Fabio Galantino, il presidente del Asd San Giorgio, Domenico Musolo, unitamente al dirigente Giuseppe Di Lucia. Una chiacchierata programmata da tempo con l’aiuto di Luan Hallulli, arbëreshe residente in Abruzzo, amico del presidente e di Igli Tare, direttore sportivo del sodalizio romano.

Dal canto suo Lotito nel suo intervento ha ripercorso la sua carriera di imprenditore e di presidente della Lazio: “Venendo da queste parti, non posso nascondere di essermi innamorato di questa terra che merita di essere valorizzata. Questo lembo di territorio non lo conosce bene nessuno, è stato da sempre trascurato. Sono candidato in Molise alle prossime elezioni ma non sono qui per racimolare voti essendo questo un Comune pugliese. Sono qui per cercare di dare nuove possibilità di sviluppo a questo meraviglioso lembo di terra composta da persone con tanta dignità”.

