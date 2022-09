Xylella-killer ambientale in Puglia, nasce il catasto olivicolo

Per la prima volta è pubblicamente consultabile il primo "catasto olivicolo" delle aree delimitate colpite da Xylella fastidiosa in Puglia: è lo strumento adottato dalla Giunta regionale lo scorso luglio per conoscere e valutare il potenziale produttivo danneggiato dalla Xylella, attraverso una banca dati costituita da foto-restituzioni degli olivi presenti nel territorio salentino. Il catasto, con un sistema informativo, mostra la puntinatura delle piante di olivo presenti sul territorio con separata indicazione dello stato di salute di ciascuna pianta (vive, morte e sintomatiche), realizzata sulla base delle ortofoto delle annualita' 2013, 2016 e 2019. "Il catasto olivicolo - fa sapere l'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia - gia' da mesi operativo su portale Sian, e' da oggi aperto alla consultazione pubblica". "In questo modo - prosegue l'assessore - si completa la prima fase del processo che conduce alla definitiva approvazione del sistema informativo. Con successivo provvedimento del dipartimento Agricoltura prendera' il via la fase di validazione definitiva del Catasto olivicolo, nella quale sara' consentito ai proprietari terrieri di segnalare eventuali non conformita'. La Regione Puglia disporra', dunque, di una banca dati con una mappatura del territorio che consentira' di avere una base certificata per valutare il potenziale produttivo danneggiato dal batterio e di procedere con celerita' ad estirpazioni volontarie scongiurando il rischio per gli agricoltori di perdere anche il diritto ad eventuali contributi pubblici".

© Riproduzione riservata