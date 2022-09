Scontro tra mezzi pesanti sulla SS16 bis tra Barletta e Trani. Forti disagi alla circolazione

Incidente nella tarda mattinata odierna sulla strada statale 16 bis fra Barletta e Trani, all'altezza dell'uscita Madonna dello Sterpeto in direzione Bari. Per cause da accertarsi un furgone è venuto in collisione con un autoarticolato telonato ed entrambi i mezzi sono rimasti seriamente danneggiati dall'urto. Non si registrano però feriti, mentre al contrario il sinistro ha determinato forti rallentamenti, disagi e deviazioni disposte dalla polizia, intervenuta sul posto insieme con il 118.

