Malore durante la crociera in Puglia, passeggero soccorso dall'Aereonautica Militare

Nel primo pomeriggio di ieri un elicottero HH139A dell'84esimo Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle, è intervenuto per prestare soccorso ad un passeggero che, durante la navigazione a bordo di una nave da crociera, è stato colto da un malore. Si legge in una nota. L'intervento dell'aeromobile militare, decollato intorno alle 14 dalla base pugliese, si è reso necessario per permettere al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve tempo possibile.

Raggiunta la nave, che si trovava a circa 20 miglia a nord di Bari, gli aerosoccorritori si sono attivati garantendo l'imbarco immediato del paziente attraverso l'utilizzo del verricello. Atterrati intorno le 15.10 all'aeroporto di Bari Palese, l'uomo è stato affidato all'ambulanza per le prime cure mediche ed il trasporto sanitario fino a raggiungere l'ospedale più vicino. L'elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Gioia del Colle dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.

