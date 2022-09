Foggia: scorribande di monopattini tra i pedoni. Scattano le multe

La Polizia Locale di Foggia non fa sconti, anzi gli agenti in questi giorni stanno intensificando i controlli proprio sulle attività di tutela dei pedoni secondo il Codice della Strada e prevenzione dei reati predatori. Intensificati i controlli nelle isole pedonali di via Lanza e Piazza Giordano, dove commercianti e avventori denunciavano numerosi illeciti.

Durante i controlli sono state accertate e sanzionate 3 infrazioni a monopattini elettrici e velocipedi in violazione alla Ordinanza Dirigenziale nr. 196/2015 perché circolavano sull'area pedonale dopo le 18. La sanzione prevista ammonta a 83 euro. In una delle circostanze, una donna alla guida di un monopattino elettrico stava per investire un pedone; fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

