Trani, isolata la sede distaccata del liceo De Sanctis. Lo sfogo della preside

Venerdì prossimo, 9 settembre, inizia l'anno didattico 2022-2023 e per raggiungere la sede distaccata del Liceo delle scienze umane Francesco De Sanctis, in via Andria a Trani, non c'è tuttora un servizio di trasporto pubblico: l'ingresso degli alunni è previsto alle 8 e, a quell'ora, la zona non è servita da mezzi.

Il dirigente, Grazia Ruggiero, si è così sfogata in un video messaggio rivolto alla comunità scolastica ed alla cittadinanza, esprimendo il suo disappunto per avere segnalato in tempi non sospetti, oltre due mesi fa, un problema che né l'amministrazione provinciale, che ha competenza per le scuole superiori, né quella comunale, che lo ha per i trasporti, sono riusciti a risolvere.

Con parole molto dure la preside della scuola annuncia che porterà avanti la sua battaglia e non esclude, in assenza di provvedimenti urgenti, una ormai inevitabile denuncia alla magistratura ipotizzando una vera e propria interruzione di un servizio pubblico, sebbene a domanda individuale.

