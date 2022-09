Tentata rapina a Barletta, due giovani presi in flagranza

I carabinieri di Barletta hanno fermato e successivamente arrestato, in flagranza di reato, due giovani resisi responsabili ieri sera di una tentata rapina ai danni di un negozio di articoli sportivi in corso Garibaldi. L'episodio è accaduto intorno alle 20 e i responsabili, entrati in azione senza problemi anche in presenza di clienti nel negozio e passanti all'esterno, sono stati però sorpresi dai militari e da questi bloccati proprio sotto gli occhi degli astanti. Uno dei due potrebbe addirittura essere minorenne.

