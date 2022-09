Omicidio Orta Nova, il 26enne reo confesso resta in carcere

Resta in carcere Mirko Tammaro, il 26enne reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta, ucciso con colpi di pistola sabato notte ad Orta Nova (Foggia). Lo ha deciso il gip del Tribunale di Foggia Carlo Protano accogliendo le richieste del pubblico ministero Dominga Petrilli, che stamani in udienza aveva chiesto la convalida del fermo. Tammaro è accusato di omicidio volontario e porto illegale di arma da sparo. Ha precedenti penali per una serie di furti ai danni di autotrasportatori del porto di Ancona e da un anno era in affidamento ai servizi sociali dopo l’arresto del maggio 2018, inoltre aveva l’obbligo di rimanere a casa dalle 22 alle 7. Pertanto la sera dell’omicidio non poteva neppure trovarsi fuori dalla propria abitazione. Davanti al gip Tammaro ha ammesso ogni addebito, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere sostenendo di essere ancora troppo confuso.

© Riproduzione riservata