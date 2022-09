Barletta, sfregiato il murale dedicato all'artista Giuseppe De Nittis

Grande sdegno a Barletta per lo sfregio al murale che ritrae il grande artista Giuseppe De Nittis, realizzato nel 2020 durante la pandemia dal maestro barlettano di street art Giacomo Borgiac.

È stato lui stesso a postare sul suo profilo social l'immagine della sua opera prima e dopo l'imbrattamento, non mancando di ironizzare pesantemente contro l'ignoto teppista: «Ora abbiamo due firme - è il sarcastico commento di Borgiac -, quella del primo autore in basso a destra e quella del nuovo “autore” che ha firmato sulla mascherina del nostro amato Giuseppe De Nittis. Ma abbiamo anche due soluzioni: De Nittis parla in faccia a chi lo ha sporcato; l’autore numero 2 ci fa sapere come si chiama».

Borgiac ha già realizzato diversi murali in città e in via Sant'Andrea, dove si trova quello di De Nittis, aveva provocatoriamente dipinto una toilette a cielo aperto per raffigurare l'inciviltà dei frequentatori della zona.

