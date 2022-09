Lecce, si masturba in spiaggia. Con lui la figlioletta di un anno

Si masturba sulla spiaggia davanti a una donna, noncurante della presenza della sua stessa figlioletta di appena un anno. E' l’ennesimo episodio. Accade a Spiaggiabella, sul litorale di Lecce. Una donna salentina che si gode il sole quando, vicino al suo telo mare, si presenta un uomo di circa 40 anni, dall’accento brindisino, con la figlioletta in braccio, che decide di piazzarsi lì, a neanche due metri dalla signora. All’inizio l’atteggiamento sembra quello del padre amorevole, che ha occhi solo per la figlia. Poi tutto cambia. Impietrita, la vittima ha dapprima pensato di urlare e richiamare l’attenzione dei presenti: “Avevo paura – racconta -, e non sapevo come comportarmi. In più pensavo a quella bimba”. Fatto sta che la malcapitata ha deciso, nella confusione e nel turbamento di quella fase, di provare a mantenere la calma e di fingere di non essersi accorta dell’accaduto. L’individuo, una volta portato a compimento l’atto, ha raccolto le proprie cose ed è andato via.

