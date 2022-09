Lecce, fidanzati uccisi. Procura chiede isolamento diurno dopo ergastolo

La procura di Lecce ha presentato ricorso in Cassazione per chiedere l'applicazione della sanzione accessoria dell'isolamento diurno di un anno per l'ex studente di Scienze infermieristiche di Casarano (Lecce), Antonio De Marco, condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise salentina lo scorso 7 giugno, per aver ucciso a coltellate i fidanzati Daniele De Santis, arbitro di calcio, 33 anni, ed Eleonora Manta, 30, dipendente Inps a Brindisi.

Lo conferma l'avvocato Giovanni Bellissario, uno dei difensori di De Marco, ristretto nel carcere di Lecce. I fidanzati furono uccisi con 69 fendenti nel loro appartamento a Lecce, mentre erano a cena, il 21 settembre 2020. Con il ricorso, la pm Maria Consolata Moschettini ha chiesto l'annullamento con rinvio per disporre l'isolamento diurno, così come invocato nel corso della requisitoria, dopo aver sottolineato la capacità di intendere e volere dell'imputato, 23 anni, accertata da periti nominati dalla Corte e contestato le aggravanti della premeditazione e della crudeltà riconosciute nella sentenza.

