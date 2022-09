Foggia, la Provincia consegna fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti a 7 comuni

L'Ente Provincia, per migliorare il controllo rispetto a comportamenti incivili e per sostenere i Comuni in un’attività spesso complessa e difficile, ha iniziato la consegna delle fototrappole (ottenute in comodato d'uso gratuito dall’Ager Puglia " alle Amministrazioni comunali), finalizzate al monitoraggio delle strade provinciali ricadenti nei loro territori".

In questa prima fase le fototrappole sono state consegnate ai Comuni che ne hanno fatto richiesta: Vico del Gargano, Biccari, San Marco La Catola, San Severo, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Celenza Valfortore. "Uno strumento che si aggiunge alle attività di pulizia delle strade provinciali che abbiamo svolto in questi anni e che continuiamo a svolgere e che, siamo certi, potrà essere di fondamentale aiuto ad un migliore presidio del territorio" ha sottolineato il presidente della provincia di Foggia, Nicola Gatta.

