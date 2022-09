Trani, dopo Baraka arriva Olivia O: il mega yacht del magnate israeliano Eyal Ofer

Un grande yacht ne tira un altro e così a Trani dopo Baraka, arriva Olivia O, prossimo a fermarsi al largo del litorale cittadino nel primo pomeriggio. Varata nel 2018 e battente bandiera di Malta, l'imbarcazione ha una lunghezza di 88 metri e può viaggiare ad una velocità di 16,6 nodi. Nelle sue 8 cabine può ospitare fino a 20 persone, che possono intrattenersi con una spa, una sala cinema, una palestra, una piscina di 10 metri e molto altro.

La forma di Olivia O, inconfondibile, è quella di una prua rovesciata. Ne è proprietario il magnate israeliano Eyal Ofer.

E così Trani, pur non avendo un porto accessibile perché da anni non più dragato, resta una meta quasi irrinunciabile per queste enormi imbarcazioni dalle quali gli ospiti arrivano in porto, e quindi nel centro storico, attraverso barche più piccole.

