Operazione antidroga a Taranto. 2 kg di tra eroina e cocaina nascosti nei vicoli della città vecchia

Importante operazione antidroga della squadra mobile nei vicoli di Città Vecchia a Taranto. I poliziotti, quotidianamente impegnati in quella zona sia nei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che nel controllo del territorio, hanno minuziosamente ispezionato alcuni vicoli del Borgo Antico. In Vico Postierla SS Medici, già in passato teatro di numerose ed importanti operazioni antidroga, i “Falchi” hanno notato un chiusino della fognatura in ferro coperto da un cartone e da materiale di risulta.

I poliziotti, dopo aver sollevato il pesante coperchio di metallo, hanno ispezionato l’interno del tombino e hanno rinvenuto due borselli ed una scatola di metallo all’interno dei quali hanno trovato un ingente quantitativo di eroina per un peso complessivo di circa un chilo e settecento grammi, divisa in due panetti e altri piccoli involucri di cellophane e circa 350 grammi di cocaina confezionata in sacchetti di plastica sottovuoto. Le sostanze stupefacenti sono state poste sotto sequestro. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile della sostanza rinvenuta.

© Riproduzione riservata