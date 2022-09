In Puglia a rischio la raccolta dell'uva. Il ministro Patuanelli annuncia un decreto urgente

"La raccolta di molti prodotti agricoli a settembre è a rischio, perché i produttori avranno probabilmente la convenienza a lasciare i prodotti nei campi piuttosto che raccoglierli e cederli alla trasformazione o trasformarli direttamente, visti i costi. Non possiamo essere inermi davanti a questo scenario, dobbiamo intervenire in questa settimana con un decreto che dia risposte vere per i produttori

dell'agroalimentare mettendo mani a tutte le risorse che sono reperibili, con tutte le forme possibili".

Ad annunciarlo da Noicattaro, centro di 27mila abitanti in provincia di Bari famoso per la produzione di uva, è stato il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli: "Sono a rischio milioni di posti di lavoro, sono a rischio le nostre produzioni". Patuanelli ha incontrato il sindaco Raimondo Innamorato, gli agricoltori, le imprese e le associazioni di categoria. C'e' "grande preoccupazione - ha aggiunto- perché è evidente che l'agroalimentare è il settore produttivo che più di ogni altro paga il momento difficile legato al costo dell'energia".

