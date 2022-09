Bari, maxi sequestro di oltre 300mila prodotti contraffatti

Sono più di 300mila i prodotti contraffatti che i funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, assieme ai finanzieri, hanno sequestrato nel porto di BARI negli ultimi giorni e in tre diverse operazioni. La merce era stipata a bordo di tre automezzi sbarcati da motonavi provenienti dalla Grecia. Si tratta di più di 190mila giocattoli, 134mila paia di guanti da lavoro, 2.700 flaconi di insetticida e numerosi articoli per la spiaggia e il mare. La gran parte dei prodotti era priva di certificati di conformità rilasciati da organismi europei ed extra Ue non accreditati. Altra merce invece era marchiata "impropriamente" con la scritta "Ce" che avrebbe indotto in errore il potenziale acquirente. Dalle analisi di laboratorio compiute sui giocattoli è stata accertata anche la presenza di sostanze nocive e pericolose per la salute oltre alla contraffazione di modelli e marchi. Chi ha disposto l'importazione della merce è stato denunciato mentre è stata fatta una segnalazione alla commissione europea attraverso il sistema di allerta rapida Rapex, per i relativi provvedimenti di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato.

