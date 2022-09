Anci Puglia contro il caro energia: un milione di punti luce e impianti fotovoltaici nei comuni

Introduzione di una norma che preveda la possibilità di finanziare fino a 1 milione di punti luce nei comuni pugliesi per l’efficientamento e la messa in sicurezza degli impianti; utilizzo del Fondo Kyoto, ad oggi in larga parte utilizzato, anche per l’illuminazione pubblica; previsione per i comuni della possibilità di avvalersi di energy manager, la cui spesa dovrà essere rendicontata su risorse Pnrr o su altre fonti di finanziamento; attivazione del supporto della struttura tecnica del Gsw per i comuni; 1 milione di KWp (chilowatt picco) di fotovoltaico, attraverso impianti da realizzare in aree industriali o artigianali dei comuni.

Sono queste le principali richieste al Governo scaturite dall'incontro tenutosi oggi presso la sede regionale di Anci contro la “povertà energetica dei comuni” e per combattere i rincari energia.

Il presidente Ettore Caroppo ha illustrato una serie di proposte finalizzate alla riduzione dei costi della pubblica illuminazione, partendo dall'efficientamento di circa 1 milione di punti luce nei Comuni pugliesi e dalla realizzazione di impianti fotovoltaici. Le proposte sono contenute in un documento che sarà inviato al Governo tramite Anci nazionale.

