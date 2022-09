Trani, quando presentarsi ad un concorso è un problema invece che una opportunità

Presentarsi ad un concorso in piena estate può diventare un problema, anziché un’opportunità. A Trani, per quello che assegnerà 6 posti a tempo indeterminato fra i geometri dell'Ufficio tecnico, si attendevano 319 partecipanti ma alla fine hanno preso parte alla prova preselettiva soltanto 126.

Il regolamento prevedeva che i primi 120 fossero ammessi, c'è stato anche un ex equo e così soltanto cinque sono rimasti esclusi, Adesso a fine settembre ci sarà lo scritto per operare una vera scrematura.

Di sicuro, mai così pochi partecipanti per i pur numerosi concorsi recentemente banditi dal Comune di Trani. Diversi i motivi di questa scarsa partecipazione: il concorso era stato indetto nel 2020, era rimasto bloccato per un anno da un ricorso e nel frattempo qualcuno è stato assunto altrove; durante l'estate c'è stato poco tempo per studiare; adesso si sta studiando per altri concorsi.

© Riproduzione riservata