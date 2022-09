Pugni e calci tra un gruppo di foggiani ed uno di romani. Rissa scoppiata per un'auto

E' successo a Rimini in un parcheggio per la compravendita di una Fiat Panda offerta on line attraverso un sito specializzato. Tutto sembrava andare liscio dopo che venditori e acquirenti si erano accordati su tutto, poi ad un tratto si è passato alle vie di fatto con una feroce rissa che ha coinvolto una decina di persone.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passati, immediato l'arrivo della Polizia che ha sedato gli animi e proceduto ad identificare tutti i presenti. Un uomo è rimasto a terra ferito e trasportato al vicino ospedale da un'ambulanza del 118 con l'uomo che pare abbia ricevuto una bastonata alla testa.

