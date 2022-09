Omicidio Orta Nova, il 26enne accusato non risponde al magistrato

Non ha risposto alle domande del magistrato Mirko Tammaro, il ventiseienne ritenuto l’autore dell’omicidio di Andrea Gaeta, il giovane di 20 anni, ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Orta Nova, nel Foggiano. Per lui le accuse sono di omicidio volontario e porto illegale di arma da sparo.

L’indagato si è costituito ieri sera ai carabinieri nei pressi del casello autostradale di Temoli, in provincia di Campobasso. Nel corso del colloquio con gli inquirenti, subito dopo la sua costituzione, Tammaro ha indicato anche il luogo dove ha gettato la pistola utilizzata per il delitto: una Magnum 357 abbandonata, in una campagna nella zona di San Ferdinando di Puglia, nelle Bat, durante la fuga.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti venerdì sera, Tammaro avrebbe visto la sua ex fidanzata con Andrea Gaeta e altri amici nei pressi di un bar del centro foggiano. Poi si sono spostati con l’auto della vittima.

Tammaro con la sua automobile li ha seguiti e dopo qualche chilometro, nella zona industriale di Orta Nova ha lampeggiato per fare segno di fermarsi. Quando Gaeta ha fermato il mezzo il 26enne è sceso, lo ha raggiunto sparando alcuni colpi di pistola e uccidendolo. Gli amici della vittima sono fuggiti spaventati mentre Tammaro è scappato in Abruzzo sino a Termoli dove, dopo alcuni contatti telefonici con familiari e investigatori, ha deciso di costituirsi.

