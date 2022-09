Villa Castelli, l'ultimo saluto a Giusy Fumarola: la 48enne uccisa a colpi di fucile dall'ex compagno

Tanti palloncini rossi ed una grande folla commossa ieri pomeriggio, a Villa Castelli ha accompagnato l'ultimo viaggio di Giuseppina Fumarola, Giusy per amici e familiari, la sarta 48enne uccisa l’altro ieri a colpi di fucile, dall'ex compagno Vito Sussa che poi si è tolto la vita impiccandosi nel garage della sua abitazione, a pochi passi dalla sartoria dove la donna si stava recando.

Il feretro è arrivato nella chiesa di San Vincenzo de’ Paoli accompagnato dai figli della donna, Gessica e Gherardo, dai familiari, dal sindaco Giovanni Barletta e l'amministrazione comunale. Hanno voluto prendere parte alle esequie i sindaci di Oria, Maria Lucia Carone e di San Vito dei Normanni, Silvana Errico. La messa è stata celebrata da don Antonio Andriulo, parroco della chiesa cittadina in un’atmosfera di grande commozione ma, anche, di riflessione come sottolineato dallo stesso sacerdote, durante l'omelia, invitando tutti ad un esame di coscienza, "ad imparare a riconoscere quei silenzi infernali che si confondono con l’omertà". Parole forti che richiamano ad un senso di responsabilità e all'impegno di tutti, cittadini ed istituzioni, a sconfiggere l'omertà, ad ascoltare e aiutare a denunciare. La cerimonia è terminata con le parole dell'amica di sempre, Giusy che, rivolgendosi a Dio, ha chiesto scusa per le parole di maledizioni pronunciate e di dare "la forza a tutti noi di accettare senza odio quello che è accaduto". Solo due ore prima, alle 15, la parrocchia San Vincenzo de’ Paoli aveva accolto la salma di Vito Sussa, l'omicida-suicida, in religiosa solitudine. Le salme sono state tumulate nel cimitero di Villa Castelli. Saracinesche abbassate in paese per rispettare il lutto cittadino voluto dall'amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata