Rapinarono due giovani nel Foggiano. Tre arresti

I carabinieri di Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre giovani, di cui uno già ristretto, per altra causa, presso la casa circondariale di Foggia, indagati a vario titolo di rapina aggravata in concorso.

L’articolata attività di indagine è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Foggia, sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, che - da settembre 2021 a luglio 2022 - ha permesso di giungere all’identificazione degli autori materiali di una rapina perpetrata in danno di due giovani ragazzi, commessa in Piazza Mercato, nella notte dell’11 settembre 2021, quando le vittime sono state private di due collanine d’oro ed uno smartphone. Poi, nel tentativo di recuperare gli oggetti appena sottratti, sono stati accerchiati e violentemente percossi da un branco, costituito da alcuni ragazzi, che hanno impedito loro di riprendersi il maltolto. Le vittime - che si erano recate in pronto soccorso - avevano riportato lesioni lievi agli arti superiori.

