Puglia, crisi energetica potrebbe costringere i sindaci a spegnere l'illuminazione pubblica

La crisi energetica in atto ed i continui rincari delle bollette stanno travolgendo l'Italia e, con essa, anche i Comuni. E i sindaci potrebbero essere costretti a spegnere o ridurre notevolmente la pubblica illuminazione, tagliando anche altri servizi pur di stare nei costi.

«La situazione impone scelte immediate e concrete da parte del governo per affrontare l'emergenza», si legge in una nota dell'Associazione nazionale dei Comuni Italia di Puglia, ed è per questo motivo che l'Anci regionale ha indetto per lunedì prossimo, 5 settembre, presso la sua sede in via Marco Partipilo 61 (zona Santa Fara) un incontro sul tema: «Rincari energia e costi della pubblica illuminazione nei Comuni».

