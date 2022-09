Muore sul colpo: sul Gargano scontro fatale tra auto e moto

Era molto conosciuto in paese per la sua bontà. Aveva 59 anni Francesco Ciuffreda di Carpino, cittadina del Gargano Nord, il motociclista morto all'ingresso di Rodi Garganico, uscita per Lido del Sole. Ciuffreda lascia la moglie e tre figli. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi del sinistro, il mezzo a due ruote sul quale viaggiava la vittima, conosciutissima e apprezzata in paese per le sue doti umane, si è scontrato con una Fiat Panda.

