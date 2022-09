Incidente nel Salento sulla SS274. Auto si ribalta e prende fuoco: quattro feriti in ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle 6, sulla strada statale 274, allo svincolo per Salve, nel Salento: una Fiat Punto con a bordo quattro persone si è ribaltata e poi ha preso fuoco. Per fortuna, all’arrivo di una squadra dei vigili del fuoco di Tricase tutti gli occupanti, due ragazzi del posto e due turiste, erano già riusciti a uscire dall’abitacolo. Soccorsi dal personale del 118, i malcapitati sono stati accompagnati presso gli ospedali di Tricase e Casarano. Le loro condizioni non sono gravi. I pompieri hanno dunque provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro.

© Riproduzione riservata