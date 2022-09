Sequestrati oltre 50 mila prodotti contraffatti e pericolosi tra Barletta e Foggia

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Barletta hanno sequestrato oltre 25.000 prodotti contraffatti o pericolosi per la sicurezza e la salute: ben 27 sono stati i responsabili segnalati alle autorità competenti. Più nel dettaglio, gli articoli sequestrati sono costituiti da capi di abbigliamento, scarpe, borse, occhiali, giocattoli e bigiotteria recanti marchi contraffatti, ovvero privi delle informazioni minime ai consumatori e delle autorizzazioni alla vendita. Sono tuttora in corso i conseguenti approfondimenti e riscontri di natura fiscale, a completamento della sempre più intensa attività di servizio finalizzata al contrasto dei fenomeni illeciti nelle zone caratterizzate da maggiore affluenza turistica, nonché i comuni costieri ed i centri storici delle città.

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, invece, hanno sequestrato quasi 3.000 prodotti contraffatti venduti al dettaglio ed oltre 22.000 articoli pericolosi per la sicurezza e la salute. Di conseguenza, 40 persone sono state segnalate dalle Fiamme Gialle per violazioni amministrative e penali. Tra la merce in sequestro, i finanzieri hanno rinvenuto capi di abbigliamento, pelletteria, calzature sportive, occhiali e bigiotteria, giocattoli recanti marchi contraffatti, falsa indicazione “made in Italy”, ovvero non in regola con l’obbligo della marcatura “CE”. In alcuni comuni dell’area garganica sono stati individuati alcuni commercianti privi dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività, nei cui confronti, oltre al sequestro della merce, sono state irrogate sanzioni per 35.000 euro.

