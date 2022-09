Lavoro nero e poca tutela in 4 lidi di Molfetta, Bari e Monopoli: denunciati i proprietari

In quattro stabilimenti balneari tra Molfetta, Bari e Monopoli i carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno denunciato a piede libero i rispettivi proprietari, contestando loro diverse violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui anche l’impiego di lavoratori in nero. Inoltre, il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, tra cui, in alcuni casi, la mancata tracciabilità degli alimenti: in questo caso, i militari hanno sequestrato circa 200 kg di prodotti lattiero caseari privi di etichettatura.

Nel corso della stessa attività è stato denunciato a piede libero anche il legale rappresentante di un villaggio turistico nel quale i militari, oltre ad identificare tre minori impiegati in nero, hanno trovato un deposito per alimenti con evidenti carenze strutturali e privo di documentazione sanitaria e sequestrato circa 45 kg di prodotti ittici e carnei non tracciabili. Nella circostanza, sono state contestate sanzioni amministrativamente per circa 13mila euro e ammende per circa 36mila euro.

Complessivamente, fra luglio e agosto, il bilancio dei controlli negli stabilimenti balneari, villaggi e strutture ricettive è di 12 persone denunciate a piede libero, l’elevazione di contravvenzioni per un totale di circa 221 mila euro e la contestazione di sanzioni amministrative per circa 132 mila euro.

