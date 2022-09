Andria, vigilanti sventano furto di mezzi agricoli e ritrovano camion rubato

Un camion rubato ritrovato e il furto di mezzi agricoli sventato: doppio colpo per i vigilanti della Sicuritalia nell'agro di Andria nelle ultime ore.

In via Santa Lucia le guardie giurate hanno ritrovato un autocarro rubato tre giorni prima in un'azienda di Trani di proprietà di un andriese, che aveva denunciato il furto ai Carabinieri: i militari sono stati subito allertati e si sono attivati per la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.

In località Piana Padula, invece, ignoti avevano tentato di penetrare all'interno di un'azienda agricola cercando di portare via anche un trattore: qui è scattato l'allarme alla centrale operativa della vigilanza giurata e, all'arrivo dei metronotte, i ladri si sono dati alla fuga. Sul posto è intervenuta successivamente la Polizia.

