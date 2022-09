Foggia, incidente stradale nel quartiere Ferrovia: tre ragazze finiscono in ospedale

E' successo verso le 3 della notte appena trascorsa. A Foggia tra via Monfalcone e via Piave, in pieno quartiere ferrovia, un brutto incidente tra due auto con tre ragazze che hanno avuto la peggio e sono state trasportate in ospedale.

Lo scontro tra una Chevrolet e una Fiat Punto con quest'ultima autovettura finita contro un’auto in sosta dopo l'impatto con la Chevrolet. Sul posto ambulanze l'immediato arrivo di due autoambulanze del 118 e della Polizia Locale con le tre ragazze trasportate in Ospedale per le cure del caso.

