Questa notte un incendio ha distrutto un fienile e danneggiato attrezzature in un'azienda agricola che si trova in agro di Andria, e più precisamente in contrada Pozzelle Murge. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Barletta, congiuntamente con i carabinieri che, sulla base del rapporto dei pompieri, avranno più chiare origini e cause dell'incendio.

