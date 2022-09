Andria, perde il controllo dell'auto e va a sbattere sul dehor di un locale

Stamani ad Andria, in piazza Catuma, il conducente di una vecchia utilitaria ha perso il controllo del mezzo finendo sul dehor di un locale. Fortunatamente non c'erano clienti seduti e le conseguenze dell'incidente si sono limitate alla rottura di alcune piante e senza danni per l'occupante del veicolo. Le fioriere da lì a poco sono state ripristinate, l'automobilista si è scusato con il gestore del locale ed episodio si è risolto soprattutto in un grande spavento.

