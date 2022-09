A fuoco 3 auto e un camion a Taurisano, si batte la pista dell'intimidazione

Un incendio di natura dolorosa ha distrutto quattro veicoli la scorsa notte a Taurisano, in provincia di Lecce. La polizia è al lavoro per stabilire quale fosse lo scopo o il bersaglio di un probabile atto intimidatorio messo a segno intorno alle 2 in via Montegrappa. A fuoco 3 auto e un camion, di proprietà di tre persone, tutte incensurate. L’allarme è stato dato da residenti ai vigili del fuoco che, con diversi mezzi, hanno lavorato a lungo per avere ragione delle fiamme. Auto e camion comunque sono ridotti ad ammassi di ferraglia fumante. Gli investigatori stanno cercando immagini da sistemi di sorveglianza che eventualmente siano in zona, e stanno ascoltando i proprietari delle vetture e dell’autocarro. E’ probabile che sia stata incendiato solo uno dei veicoli e che da lì le fiamme si siano propagate agli altri parcheggiati vicino.

© Riproduzione riservata