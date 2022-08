Puglia, libri gratis per quasi 65mila studenti

Sono 64.952, fino ad oggi, gli studenti e le studentesse pugliesi a basso reddito che riceveranno il bonus regionale per la fornitura gratuita di libri di testo o sussidi didattici per il prossimo anno scolastico: lo comunica la Regione Puglia che ha riaperto l'Avviso regionale per la fornitura gratuita o semigratuita per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di 1 grado e 2 grado statali e paritarie. Dalle 12 del prossimo 12 settembre e fino alle 12 di venerdi' 30 settembre sarà possibile presentare la domanda per tutti gli studenti della Puglia il cui nucleo familiare presenta un Isee inferiore o pari a 10.632,94 euro.

"Questo nuovo bando - spiegano dalla Regione - nasce per rispondere alle richieste di numerose famiglie che non sono riuscite a presentare l'istanza nei termini previsti nel precedente Avviso conclusosi lo scorso 29 luglio e che rischiavano, dunque, di rimanere fuori dalla misura regionale che supporta la frequenza alle attività scolastiche di migliaia di studenti/esse a basso reddito".

© Riproduzione riservata