Morciano di Leuca, panico per un'aggressione nei pressi del lungomare

Panico a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca per un'aggressione nei pressi del lungomare in prossimità del porto. Un uomo si è recato in un locale in visibile stato di ebrezza fissando a lungo una giovane turista. Il padre della giovane ha reagito chiedendogli di smetterla, provocando però la reazione dell'uomo che, secondo alcuni testimoni, gli avrebbe rotto un bicchiere in testa. La situazione è degenerata quando l'aggressore ha estratto un coltello fingendo di affilarlo per terra scatenando il panico tra i presenti. Subito dopo si è dato alla fuga. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale Stazione, la polizia e l'autoambulanza. Il fuggitivo è stato bloccato in cima alla strada che da piazza Torre porta a Morciano. Interrogato sul posto, è stato arrestato.

© Riproduzione riservata