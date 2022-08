Foggia, salgono a due le donne decedute nell'incidente sulla Lucera-Pietramontecorvino

Tutti, ma proprio tutti hanno pregato per lei nelle ultime 24 ore, ma la 35enne Luigia Boccamazzo è deceduta nel corso della notte. Salgono a due le vittime dell'incidente dell'altro ieri sulla Lucera-Pietramontecorvino dove aveva perso la vita Amelia Capobianco, di 23 anni, morta sul colpo. Le condizioni di Luigia Boccamazzo, erano apparse subito gravi. Già sul posto era stata rianimata e stabilizzata dal personale del 118 e poi trasportata in elicottero all’ospedale del capoluogo.

Questa notte la tragica notizia della sua scomparsa. Era ricoverata in gravi condizioni al Policlinico “Riuniti” di Foggia dopo essere stata coinvolta nell’incidente mortale sulla strada provinciale 5 per Pietramontecorvino. Sale dunque il bilancio dell’ennesimo incidente mortale in un anno nefasto per la Capitanata.

