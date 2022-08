Coronavirus, in Puglia 1.114 casi e 4 morti. Incidenza al 10,9%

Oggi in Puglia si registrano 1.114 nuovi casi di positività al Covid su 10.205 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 10,9%. Sono quattro le persone decedute. I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 307; nella Bat 49; in provincia di Brindisi 79; in quella di Foggia 178; nel Leccese 325 e nel Tarantino 135. Sono residenti fuori regione altre 34 persone risultate positive in Puglia; mentre per altri sette casi la provincia non è nota. Delle 19.855 persone attualmente positive 230 sono ricoverate in area non critica (ieri 241) e 11 in terapia intensiva (ieri 14).

© Riproduzione riservata