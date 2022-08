Andria, a fuoco una cabina della Tim. Indagini in corso

Nella serata di ieri ha preso fuoco una cabina della Tim in via Cadorna, ad Andria. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e svolto tutti gli interventi necessari per porre la zona in sicurezza. Dalle prime informazioni, filtrate attraverso passanti e residenti, sembrerebbe che l'episodio sia stato causato da un gruppo di ragazzini che ha divelto lo sportello ed innescato l'incendio servendosi di paglia e carta.

«Si sta procedendo a recuperare filmati di videosorveglianza», fa sapere a sua volta il sindaco, Giovanna Bruno.

© Riproduzione riservata