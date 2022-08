Trani, mistero sull'aggressione di un ragazzino da parte di alcuni coetanei

Resta avvolto nel mistero l'episodio che si sarebbe verificato l'altra notte, in via Zara, dove un gruppo di ragazzini avrebbero pesantemente aggredito un loro coetaneo. Non si conoscono le condizioni dell'adolescente picchiato, ma non sono intervenuti né la Polizia, né i Carabinieri, né soprattutto il 118, quasi come se si sia voluto coprire l'accaduto per omertà e reticenza.

In ogni caso si parla una baby gang che spadroneggerebbe in quella zona, che comprende vari locali della ristorazione e intrattenimento notturno.

