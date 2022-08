Energia, la Regione Puglia cerca 8 esperti nei settori idrogeno e transizione

La Regione Puglia cerca otto esperti nei settori della transizione energetica e dell'idrogeno per la partecipazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio Regionale sull'Idrogeno. E' stato pubblicato l'avviso.

In particolare verranno ingaggiati: due esperti dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile; due esperti in produzione di idrogeno a celle a combustibile; due rappresentanti di associazioni pugliesi di protezione ambientale; due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell'uso dell'idrogeno.

Le candidature possono essere inviate fino al 20 settembre prossimo. La Regione Puglia, quindi, lavora per individuare fonti di approvvigionamento di energia sostenibile. La ricerca dei professionisti rientra nell'ambito della legge regionale 34 che promuove l'utilizzo dell'idrogeno e il rinnovo degli impianti esistenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto e le designazioni dovranno garantire il rispetto del principio della parità di genere.

