Trani, una tentata rapina o una lite degenerata alla base della sparatoria di via Malcangi

Indagano gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza in merito al colpo di pistola (qualcuno riferisce di averne udito più di uno) esploso nella notte fra sabato e domenica a Trani, intorno alle 3.30, in via Malcangi, nei pressi dell'intersezione con via Bonomo.

Lo sparo sarebbe partito nei pressi di un'attività commerciale, ma cosa abbia determinato l'episodio è ancora da stabilire fra chi parla di una tentata rapina e chi di una lite sfociata con il ricorso all'uso di un'arma. La Polizia sta ricostruendo l'accaduto sulla base di alcuni racconti, testimonianze, e soprattutto delle immagini della videosorveglianza.

© Riproduzione riservata