Trani, tentano di rubare un auto e fuggono dopo essere stati individuati dai carabinieri

L'altra notte i carabinieri hanno inseguito invano, nel centro di Trani, una Golf nera a seguito di un tentativo fallito di furto d'auto.

L'atto predatorio stava avvenendo in piazza Plebiscito ma i ladri, quando si rendevano conto dell'arrivo dei militari, si introducevano nella vettura guidata dal loro palo e si davano alla fuga a gran velocità, speronando anche alcune vetture parcheggiate in via Cavour.

A descrivere la folle velocità del veicolo inseguito l'ex consigliere comunale Maria Grazia Cinquepalmi, che era su uno dei marciapiedi del centro cittadino. I malviventi sarebbero riusciti a fare perdere le proprie tracce.

