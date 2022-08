Pari e patta tra Lecce ed Empoli. finisce 1-1. Baroni: "Meritavamo di più"

LECCE-EMPOLI 1-1

Marcatori: 22’ p.t. Parisi (E), 40’ p.t. Strefezza (L)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic (1’ s.t. Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (34’ s.t. Blin); Strefezza (24’ s.t. Di Francesco), Ceesay (34’ s.t. Colombo), Banda (28’ s.t. Listkowski). All. Baroni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (20’ s.t. Ebuehi), De Winter, Ismajli, Parisi; Henderson (28’ s.t. Grassi), Marin, Bandinelli (10’ s.t. Haas); Baldanzi; Lammers (10’ s.t. Bajrami), Satriano (28’ s.t. Destro). All. Bertolini (Zanetti squalificato)

Arbitro: Santoro di Messina

Note: Ammoniti: 27’ p.t. Marin (E), 34’ p.t. Banda (L), 12’ s.t. Stojanovic (E).

Pari e patta, ancora una volta il Lecce ha da recriminare per alcune occasioni non sfruttate. Al Via del Mare non arriva a prima vittoria stagionale per i ragazzi di Baroni che conquista, comunque, il primo punto stagionale. Accade tutto nel primo tempo: l'Empoli passa in vantaggio con Parisi, il Lecce risponde a 5' dall'intervallo con Strefezza. Nel secondo tempo meglio i salentini che, però, non riescono a capitalizzare le occasioni da rete.

Il rammarico in mister Baroni: "Peccato, ai punti meritavamo di più"

Ancora un bel Lecce, ma la prima vittoria in campionato resta un tabù. Il tecnico dei salentini Marco Baroni, probabilmente, non riesce a darsi pace visto chela sua squadra offre delle buoni prestazioni. "La squadra c’è, fa prestazioni ed è chiaro che c’è rammarico. Con attenzione e fortuna potevamo esser qui a commentare una vittoria. L’avremmo meritata. L’avversario era complicato, il loro calcio è consolidato e ci toglievano ritmo".

Un Lecce che non riesce a capitalizzare le occasioni create. "Quando lo facciamo diventiamo pericolosi - ammette mister Baroni -. C’è da migliorare nella qualità negli ultimi metri. I cross non sono messi dentro con cattiveria e dobbiamo migliorare nell’attaccare la porta. Serve più qualità nella finalizzazione ma la squadra è viva, siamo cresciuti nel secondo tempo. Faccio i complimenti a loro e al pubblico, ci hanno sostenuto sempre anche quando immeritatamente siamo andati sotto. Questa è la nostra strada".

© Riproduzione riservata